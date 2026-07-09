Un ex presidente del Consiglio ha annunciato la propria disponibilità a partecipare a un'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. Ha confermato che sarà presente tra il 4 e il 6 agosto e ha invitato a prepararsi per l'incontro. La sua presenza era stata oggetto di discussione nei giorni precedenti, ma lui stesso ha confermato ufficialmente la propria disponibilità.

Giuseppe Conte conferma che sarà presente davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid e fissa anche la data. Ospite di In Onda su La7, l'ex presidente del Consiglio ha assicurato la propria disponibilità all'audizione, respingendo le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni sulla convocazione. "Lisei non mi ha mai chiamato. Hanno chiamato la mia segreteria, che ha risposto e preso le date della disponibilità. Oggi abbiamo comunicato che il 4 agosto sono disponibile, e anche il 5 e il 6. Mettetevi comodi, ci sarò e parlerò a lungo", ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle. Conte ha poi sostenuto che la Commissione rappresenterà l'occasione per replicare alle accuse rivoltegli sulla gestione della pandemia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Conte annuncia la data dell'audizione in Commissione: "Il 4, il 5 o il 6 agosto sono disponibile. Mettetevi comodi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COMMISSIONE COVID, BUONGUERRIERI ANNUNCIA: FISSEREMO LA DATA, VEDIAMO SE CONTE SI SOTTRAE

Notizie e thread social correlati

Commissione Covid, mossa di Conte: “Ditemi la data dell’audizione”Giuseppe Conte ha chiesto ufficialmente di essere informato sulla data dell’audizione nella Commissione Covid.

Commissione Covid, Conte scrive a Lisei: "Datemi la data dell'audizione", FdI: "Smontiamo sue falsità, chieda scusa"L'ex premier ha scritto a un membro della commissione Covid chiedendo di fissare una data per l'audizione.

Temi più discussi: Lettera Conte a Lisei, ditemi la data della mia audizione sul Covid; Napoli, pronto l'annuncio di Allegri. E c'è la data della presentazione; Ore 18 del 6 luglio; Commissione Covid, Buonguerrieri annuncia: Fisseremo la data, vediamo se Conte si sottrae.

Bignami si è dimesso per farsi audire sul Covid. Conte chiede di potersi dimettere e venire reintegrato subito dopo l'audizione. La commissione d'inchiesta: Fisseremo comunque la data, non ha più alibi x.com

Lettera Conte a Lisei, ditemi la data della mia audizione sul Covid(ANSA) - ROMA, 06 LUG - A quanto si apprende, nella mattinata di oggi il presidente M5S Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione d ... msn.com

Conte chiede la data dell’audizione: Voglio spazzare via accuse falseConte scrive alla Commissione Covid chiedendo la data dell’audizione e denunciando accuse false. Critiche al governo e attesa per il confronto ... ilmetropolitano.it