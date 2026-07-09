Consap e quell’affidamento per le Risorse umane che solleva una serie di domande

Consap ha stipulato un affidamento diretto di 53.680 euro più IVA, della durata di quattro anni, con possibilità di proroga di altri quattro. Il contratto riguarda le Risorse umane. La procedura adottata non ha previsto una gara pubblica e la proroga potrebbe estendersi fino a otto anni complessivi. La scelta del metodo di affidamento ha sollevato alcune domande sulla trasparenza e sui criteri di selezione.

Un affidamento diretto da 53.680 euro oltre Iva, della durata di quattro anni e prorogabile per altri quattro. È il contratto con cui Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), società totalmente partecipata dal ministero dell’ Economia che agisce come “braccio operativo” dello Stato per gestire fondi di garanzia, servizi assicurativi pubblici e indennizzi a tutela dei cittadini, ha assegnato a Deal srl la gestione delle presenze dei dipendenti attraverso la piattaforma di Risorse umane “ Wel-Don ”. Il documento, datato 22 settembre 2025, è firmato per Consap da Leonardo Francesco Nucara, responsabile della Direzione stazione appaltante. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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