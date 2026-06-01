Il Southampton solleva domande legittime sul panel di Spygate
Il Southampton ha sollevato dubbi riguardo al panel incaricato di esaminare le questioni emerse nel caso Spygate. La società ha contestato la trasparenza e l’imparzialità del processo, chiedendo chiarimenti ufficiali sulle modalità di selezione dei membri e sulle procedure adottate. La questione riguarda l’operato del panel e la possibilità che siano stati compromessi i principi di correttezza e di equità nella gestione del caso. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali aggiuntive da parte delle parti coinvolte.
2026-06-01 21:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Southampton ha messo in dubbio l’indipendenza della commissione disciplinare che lo ha espulso dai play-off del campionato per “apparenti collegamenti storici e indiretti di due membri della giuria con il Middlesbrough”. I Saints furono espulsi dagli spareggi dopo aver ammesso di aver spiato il Middlesbrough prima della semifinale, vinta dal Southampton 1-0, e prima delle partite della stagione regolare contro Ipswich Town e Oxford United. Oltre ad essere stato espulso dalla finale degli spareggi contro l’Hull City, il Southampton ha ricevuto una penalità di quattro punti per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La FA indagherà sullo scandalo “Spygate” di Southampton
Spygate Championship: il Southampton è fuori dai playoff. Middlesbrough sabato gioca la finale a WembleyLa decisione è stata comunicata ufficialmente: il Southampton non accederà ai playoff della stagione, mentre i Middlesbrough si preparano a disputare...