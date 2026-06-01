il southampton solleva domande legittime sul panel di spygate

Notizia in breve

Il Southampton ha sollevato dubbi riguardo al panel incaricato di esaminare le questioni emerse nel caso Spygate. La società ha contestato la trasparenza e l’imparzialità del processo, chiedendo chiarimenti ufficiali sulle modalità di selezione dei membri e sulle procedure adottate. La questione riguarda l’operato del panel e la possibilità che siano stati compromessi i principi di correttezza e di equità nella gestione del caso. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali aggiuntive da parte delle parti coinvolte.