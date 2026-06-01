Il Southampton solleva domande legittime sul panel di Spygate

Da justcalcio.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Southampton ha sollevato dubbi riguardo al panel incaricato di esaminare le questioni emerse nel caso Spygate. La società ha contestato la trasparenza e l’imparzialità del processo, chiedendo chiarimenti ufficiali sulle modalità di selezione dei membri e sulle procedure adottate. La questione riguarda l’operato del panel e la possibilità che siano stati compromessi i principi di correttezza e di equità nella gestione del caso. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali aggiuntive da parte delle parti coinvolte.

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2026-06-01 21:24:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Southampton ha messo in dubbio l’indipendenza della commissione disciplinare che lo ha espulso dai play-off del campionato per “apparenti collegamenti storici e indiretti di due membri della giuria con il Middlesbrough”. I Saints furono espulsi dagli spareggi dopo aver ammesso di aver spiato il Middlesbrough prima della semifinale, vinta dal Southampton 1-0, e prima delle partite della stagione regolare contro Ipswich Town e Oxford United. Oltre ad essere stato espulso dalla finale degli spareggi contro l’Hull City, il Southampton ha ricevuto una penalità di quattro punti per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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