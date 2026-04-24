Piana Fiorentina | grandi risorse e mille problemi Trallori Pd | Per risolverli serve quell’unità politica che a sinistra è mancata

A Piana Fiorentina, le risorse disponibili sono numerose, ma ci sono anche molte criticità da affrontare. Giacomo Trallori, medico gastroenterologo, ha commentato che per risolvere i problemi occorre un’unità politica che, secondo lui, è mancata a sinistra. La sua analisi si concentra sulla necessità di un fronte compatto per superare le difficoltà della zona. La discussione riguarda principalmente le sfide sociali e amministrative del territorio.

Giacomo Trallori, medico gastroenterologo di chiara fama, ma in questo caso personaggio impegnato in politica, consigliere comunale uscente Pd a Sesto Fiorentino, ha scritto questa appassionata “lettera aperta” a Firenze Post, nella quale indica i problemi reali della Piana fiorentina, capaci di toccare da vicino la vita e il lavoro di centomila abitanti della Città Metropolitana di Firenze. Problemi che, secondo Trallori, si possono risolvere con un’unità politica che, a sinistra, è mancata nella composizione delle liste per le elezioni comunali di Sesto. ———————————————————————SESTO FIORENTINO – Quella che, fino ai primi degli anni ’50,...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Piana Fiorentina: grandi risorse e mille problemi. Trallori (Pd): “Per risolverli serve quell’unità politica che a sinistra è mancata” Notizie correlate Leggi anche: Comuni, sindaco Casalbore: "Piccoli hanno stessi problemi dei grandi ma meno risorse" Renzi appella al dialogo: “Il Paese non può aspettare, serve unità politica”Matteo Renzi, leader di Italia Viva e ex presidente del Consiglio, ha lanciato un appello urgente al dialogo politico in un intervento pubblicato sui...