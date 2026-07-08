Durante una domenica, le dune della riserva naturale di Punta Prosciutto sono state occupate da un'area picnic non autorizzata. La presenza di persone che hanno allestito tavoli e sedie sulla spiaggia ha violato le norme di tutela ambientale. Nessuna autorizzazione ufficiale è stata ottenuta per questa attività. La zona, nota per la sua importanza naturale, è stata interessata da un'occupazione illegale temporanea.

Sono il fiore all'occhiello del Salento, ma in realtà le dune della spiaggia della riserva naturale di Punta Prosciutto, almeno per una domenica, si sono trasformate in un'area picnic totalmente abusiva. Gli ispettori di Legambiente hanno colto in flagrante i responsabili di quello che, purtroppo, è stato solo l'ultimo atto di una lunga serie. I controlli si sono identificati e fioccano le multe, che trovano d'accordo coloro che usufruiscono la spiaggia per rilassarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Punta Prosciutto, il picnic della discordia in una riserva naturale

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