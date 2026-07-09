Confartigianato propone di nuovo un canale navigabile e una nuova darsena per il settore nautico, dopo che il primo progetto era stato rallentato da costi troppo elevati. La versione rivista del progetto prevede una riduzione delle dimensioni della darsena, con l’obiettivo di rendere più accessibile la realizzazione. Il progetto originario prevedeva una grande darsena nelle aree Enel, ma non è stato possibile procedere a causa delle spese elevate.

Il primo progetto, benchè apprezzato da molte istituzioni, si è scontrato contro parametri economici fuori portata per molti portafogli. Così, Confartigianato ci riprova, ridisegnando il progetto faraonico che aveva ipotizzato la realizzazione di una mega darsena nelle aree Enel. A distanza di sedici mesi dalla prima pianificazione elaborata dagli architetti Cristiano Ruggia e Andrea Schiffini, l’associazione di via Fontevivo rilancia, proponendo una progettazione più smart, meno impattante, ma comunque efficace nell’andare a realizzare l’obiettivo di mettere a disposizione di un settore sempre più in espansione come quello della nautica, spazi che difficilmente si potrebbero ottenere lungo una linea costiera già parecchio congestionata da porto e cantieri navali e nautici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confartigianato rilancia: "Un canale navigabile e una nuova darsena per il settore nautico"

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