Confartigianato al Salone Nautico per salvaguardare la tradizione

«Per avere i maestri che insegnino e tramandino il sapere servono le scuole. Venezia, città di mare che deve le sue ricchezze e il suo splendore alla marineria non ha più una scuola di Allievi Maestri d'Ascia. Non esiste più un luogo accademico dove preservare e tramandare questo secolare sapere». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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