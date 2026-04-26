Un uomo è deceduto ieri pomeriggio nel Canale navigabile vicino a Cascina Nova, poco dopo aver cercato di salvarsi il suo cane rimasto intrappolato nelle acque torbide. L’intervento di soccorso è stato immediato, ma purtroppo non è stato sufficiente a evitare la tragedia. I soccorritori hanno recuperato il corpo dell’uomo poco dopo, mentre il cane è stato messo in salvo.

Ha perso la vita salvando il suo cane finito nelle acque torbide. Tragedia nel pomeriggio di ieri lungo il Canale navigabile, in zona Tencara, presso Cascina Nova. Sergio Pizzamiglio, di 54 anni, residente a Castelnuovo Bocca d’Adda, ha perso la vita ieri pomeriggio in un tragico incidente. A quanto sembra da una prima ricostruzione, ma la dinamica di quanto accaduto rimane al vaglio dei carabinieri delle stazioni di Pizzighettone e Castelverde, intervenuti per i rilievi di legge, Pizzamiglio si trovava lungo il canale quando il suo cane è finito in acqua. Il 54enne non ha esitato a lanciarsi nelle acque del canale per salvare il suo fedele amico a quattro zampe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salva il suo cane e poi muore. Annegato nel canale navigabile

Notizie correlate

Morto annegato per salvare il cane: il dramma di Sergio che si è tuffato nel canale a PizzighettonePizzighettone (Cremona) – Ha perso la vita salvando il suo cane finito nelle acque torbide del canale navigabile.

Esce fuori strada con l’auto e muore annegato in un canale: recuperato il corpo di un uomo nel PaveseL'incidente è avvenuto questa mattina tra Vigevano e Mortara, poco lontano dalla frazione Morsella, in provincia di Pavia.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Salva il suo cane e poi muore. Annegato nel canale navigabile; In ospedale per un tumore, riabbraccia il suo cane Joy: Grazie a lei ho scoperto che ero malata; Orrore a Palestrina: uccide il suo pastore tedesco a calci in strada. Rischia 4 anni; Carbonia, la città si mobilita per salvare un cane con un barattolo incastrato nella testa.

Salva il suo cane e poi muore. Annegato nel canale navigabileHa perso la vita salvando il suo cane finito nelle acque torbide. Tragedia nel pomeriggio di ieri lungo il Canale navigabile, in zona Tencara, presso Cascina Nova. Sergio Pizzamiglio, di 54 anni, resi ... ilgiorno.it

Carabiniere salva un anziano a Livorno con un intervento salvavitaUn carabiniere in servizio a Livorno salva un anziano in preda a un malore, praticando il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione fino all'arrivo dei soccorsi. lamilano.it