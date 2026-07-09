Condannati 4 antagonisti del Pedro | in 40 avevano aggredito una pattuglia di carabinieri per impedire il fermo di uno di loro
Quattro persone riconosciute colpevoli di aver aggredito una pattuglia di carabinieri durante un controllo stradale nella notte tra il 15 e il 16 aprile. In quell’occasione, circa 40 individui hanno tentato di bloccare l’intervento delle forze dell’ordine per impedire il fermo di uno di loro. I quattro sono stati condannati per aver partecipato a quella resistenza e aggressione, mentre gli altri coinvolti sono ancora sotto indagine.
PADOVA - Quattro esponenti del Pedro condannati per essersi ribellati a un controllo in strada dei carabinieri nella notte tra il 15 e il 16 aprile all’incrocio tra le vie Annibale da Bassano e Santissima Trinità: nel momento di picco quella sera erano stati coinvolti una quarantina di antagonisti del centro sociale oltre a pattuglie della polizia e della guardia di finanza, arrivate all’Arcella in sostegno all’Arma. La condanna La pena più pesante è stata inflitta dal tribunale Collegiale di Padova a Celeste Fuser: 1 anno e 6 mesi (con la condizionale) per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un anno a testa (solo per la resistenza e con la pena sospesa) è la condanna decisa nei confronti degli altri tre attivisti del Centro sociale padovano: Riccardo Agostini, Francesco Sartori e Davide Fina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Notizie e thread social correlati
Condannati 4 antagonisti del Pedro: avevano accerchiato una pattuglia di carabinieri per non far portar via uno di loroQuattro antagonisti del Pedro sono stati condannati per aver impedito a una pattuglia di carabinieri di portare via uno di loro durante un controllo...
Aggredisce i carabinieri per impedire il fermo dell'amico ubriaco: scattano due arrestiNella notte tra venerdì e sabato a Casarsa della Delizia, due uomini di 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri.