Quattro persone riconosciute colpevoli di aver aggredito una pattuglia di carabinieri durante un controllo stradale nella notte tra il 15 e il 16 aprile. In quell’occasione, circa 40 individui hanno tentato di bloccare l’intervento delle forze dell’ordine per impedire il fermo di uno di loro. I quattro sono stati condannati per aver partecipato a quella resistenza e aggressione, mentre gli altri coinvolti sono ancora sotto indagine.

PADOVA - Quattro esponenti del Pedro condannati per essersi ribellati a un controllo in strada dei carabinieri nella notte tra il 15 e il 16 aprile all’incrocio tra le vie Annibale da Bassano e Santissima Trinità: nel momento di picco quella sera erano stati coinvolti una quarantina di antagonisti del centro sociale oltre a pattuglie della polizia e della guardia di finanza, arrivate all’Arcella in sostegno all’Arma. La condanna La pena più pesante è stata inflitta dal tribunale Collegiale di Padova a Celeste Fuser: 1 anno e 6 mesi (con la condizionale) per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un anno a testa (solo per la resistenza e con la pena sospesa) è la condanna decisa nei confronti degli altri tre attivisti del Centro sociale padovano: Riccardo Agostini, Francesco Sartori e Davide Fina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Condannati 4 antagonisti del Pedro: in 40 avevano aggredito una pattuglia di carabinieri per impedire il fermo di uno di loro

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