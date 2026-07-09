Quattro antagonisti del Pedro sono stati condannati per aver impedito a una pattuglia di carabinieri di portare via uno di loro durante un controllo notturno tra il 15 e il 16 aprile. Avevano circondato i militari e ostacolato le operazioni di identificazione. I quattro sono stati riconosciuti colpevoli di resistenza a pubblico ufficiale e condannati a pene che variano da sei a otto mesi di reclusione. La sentenza è definitiva.

PADOVA - Quattro esponenti del Pedro condannati per essersi ribellati a un controllo in strada dei carabinieri nella notte tra il 15 e il 16 aprile all’incrocio tra le vie Annibale da Bassano e Santissima Trinità: nel momento di picco quella sera erano stati coinvolti una quarantina di antagonisti del centro sociale oltre a pattuglie della polizia e della guardia di finanza, arrivate all’Arcella in sostegno all’Arma. La condanna La pena più pesante è stata inflitta dal tribunale Collegiale di Padova a Celeste Fuser: 1 anno e 6 mesi (con la condizionale) per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un anno a testa (solo per la resistenza e con la pena sospesa) è la condanna decisa nei confronti degli altri tre attivisti del Centro sociale padovano: Riccardo Agostini, Francesco Sartori e Davide Fina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Condannati 4 antagonisti del Pedro: avevano accerchiato una pattuglia di carabinieri per non far portar via uno di loro

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