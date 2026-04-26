Aggredisce i carabinieri per impedire il fermo dell' amico ubriaco | scattano due arresti

Nella notte tra venerdì e sabato a Casarsa della Delizia, due uomini di 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri. I militari sono intervenuti per fermare un uomo ubriaco e, durante l'operazione, uno dei due ha aggredito i carabinieri per cercare di impedire l'arresto. Sono state riscontrate resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati portati in caserma e sottoposti a fermo.

Attimi di tensione nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 aprile a Casarsa della Delizia. Due uomini di 26 e 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio è successo vicino al bar Pashà, già teatro di aggressioni e violenze ai danni delle.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Caos al carnevale di Marcianise, ubriaco aggredisce i poliziotti insieme al fratello, due arrestiDue fratelli sono stati arrestati per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Marcianise, nel corso dei controlli disposti per le... Ubriaco sperona e aggredisce i carabinieriSANGIANO Ennesima violenza in ambito domestico, sfociata anche in aggressione alle forze dell’ordine. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giovane aggredisce i carabinieri intervenuti per la lite in famiglia; Cento, litiga con un ospite della comunità e aggredisce i Carabinieri; Aggressione ai carabinieri, il giudice dispone l'obbligo di firma; Attende l'ex compagna sotto casa per molestarla e poi aggredisce i carabinieri. Trastevere, aggredisce una donna e con un coltello minaccia i carabinieriHa aggredito una donna e successivamente ha minacciato i carabinieri con un coltello. I fatti sono accaduti a Trastevere. Protagonista un 44enne ucraino. romatoday.it Ferrara: Minaccia la compagna di morte ed aggredisce i Carabinieri, arrestato 32enneA Ferrara, i Carabinieri arrestano un 32enne per minacce e aggressione, un 33enne per truffa agli anziani e un 25enne per sconto pena. Recuperata la refurtiva. lamilano.it Trastevere, aggredisce una donna e con un coltello minaccia i carabinieri ift.tt/1YX6Wty x.com Aggredisce la fidanzata, poi si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere. Attimi di paura ai Quartieri Spagnoli di Napoli L’uomo è stato arrestato dopo trattativa, salvata la ragazza - facebook.com facebook