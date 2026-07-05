Il presidente del governo spagnolo è sotto inchiesta per corruzione, con più procedimenti giudiziari avviati contro di lui. La sua permanenza alla guida del paese dura da otto anni, rendendolo il più longevo del recente passato. La crisi politica si accompagna a processi e accuse che coinvolgono anche altri membri del suo esecutivo. La situazione giudiziaria si intreccia con le tensioni politiche, creando un quadro di instabilità senza precedenti per l’assetto istituzionale.

Otto anni al governo hanno trasformato Pedro Sánchez nel premier più longevo della recente storia politica spagnola. Ma la sua permanenza alla Moncloa coincide oggi con una delle più vaste crisi politico-giudiziarie mai affrontate da un esecutivo democratico del Paese. Secondo un conteggio, sono 126 le persone tra dirigenti del Partito socialista, ex ministri, collaboratori, funzionari pubblici e figure vicine al presidente coinvolte, a vario titolo, in procedimenti penali o indagini che ruotano attorno all'universo socialista. Il governo continua a reggersi grazie al sostegno della coalizione di sinistra Sumar e all'appoggio parlamentare dei partiti nazionalisti catalani e baschi, che al momento non hanno alcun interesse ad aprire una crisi di governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Spagna degli scandali: Pedro Sánchez accerchiato da inchieste, processi e accuse di corruzione

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