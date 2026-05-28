Un’indagine giudiziaria coinvolge familiari e collaboratori del presidente del governo spagnolo. La procura ha iscritto nel registro degli indagati la moglie, il fratello e una collaboratrice del Partito Socialista. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama politico, mentre Sánchez ha dichiarato di non voler lasciare l’incarico. La vicenda si concentra su presunti illeciti legati a questioni finanziarie e di appalti pubblici, con le autorità che proseguono le verifiche.

Roma – Fare “come Sánchez” è, da diversi mesi, il mantra della sinistra italiana. Pedro Sánchez il pacifista, ultimo sopravvissuto della stagione renziana delle camicie bianche (correva l’anno 2014: la foto di gruppo con il leader spagnolo, Matteo Renzi, Manuel Valls, Achim Post e Diederik Samsom è da tempo negli annali). Pedro Sánchez il frontista, giunto in Italia per incontrare ieri il Papa ed Elly Schlein, ma non Giorgia Meloni, il leader che si oppone al fellone Donald Trump e all’aumento delle spese militari. Tutto schleinianamente perfetto, tutto molto bello. Zapatero, il ‘santo laico’ della sinistra che rischia di affondare il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pedro Sánchez accerchiato dagli scandali: Zapatero, moglie, fratello e una ‘fontanera’ del Psoe nel mirino dei magistrati. Ma lui: “Non mi dimetto”

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