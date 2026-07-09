Un nuovo strumento permette di scoprire profumi personalizzati attraverso le immagini su Pinterest. Si chiama Scent Scanner ed è stato sviluppato da un grande gruppo cosmetico in collaborazione con un noto marchio di fragranze. Attualmente disponibile solo negli Stati Uniti e in Francia, questa esperienza digitale utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare le immagini e suggerire profumi in base ai contenuti visuali degli utenti.

P er trovare un nuovo profumo preferito, potrebbe bastare dare un’occhiata nella propria bacheca Pinterest. È questa l ‘idea alla base di Scent Scanner, la nuova esperienza digitale sviluppata da The Estée Lauder Companies insieme a Jo Malone London (per ora disponibile solo via Pinterest negli Stati Uniti e in Francia). Uno strumento che traduce l’estetica delle immagini peferite salvate in bacheca in una selezione personalizzata di profumi e fragranze allineati al proprio gusto. Tutta la verità, nient’altro che la verità su come far durare il profumo più a lungo X Leggi anche › AI Mirror: a cosa servono (davvero) gli specchi con intelligenza artificiale? › Skincare e intelligenza artificiale: quando l’AI analizza la pelle e consiglia prodotti Pinterest Scent Scanner: come funziona. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con Scent Scanner, Jo Malone London e Pinterest inaugurano una nuova frontiera della profumeria personalizzata: l'intelligenza artificiale che interpreta immagini per suggerire il profumo

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