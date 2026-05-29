Gli AI Mirror analizzano lo stato della pelle tramite intelligenza artificiale, offrendo consigli personalizzati per la skincare e consulenze di bellezza. La tecnologia utilizza sensori e algoritmi per valutare il viso e suggerire routine adeguate. Non ci sono interventi umani nel processo decisionale. La piattaforma permette di monitorare i cambiamenti nel tempo e di ricevere indicazioni precise su prodotti e trattamenti. Si tratta di strumenti digitali destinati a rivoluzionare il settore della cura della pelle.

“S pecchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, potremmo davvero sentire una risposta. G li AI Mirror rappresentano una delle evoluzioni più interessanti dell’incontro tra bellezza e intelligenza artificiale. Molto più di una classica superficie riflettente, questi nuovi specchi trasformano in momento della beauty routine in qualcosa di completamente diverso: un assistente beauty capace di analizzare la pelle, leggere i cambiamenti del viso e suggerire trattamenti, prodotti e persino consigli di immagine personalizzati. Eva Herzigova diventa un avatar: ora potrà sfilare nel metaverso per i brand di alta moda X Leggi anche › Skincare e intelligenza artificiale: quando l’AI analizza la pelle e consiglia prodotti Che cosa sono gli “AI Mirror”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli AI Mirror sfruttano l’intelligenza artificiale per analizzare lo stato della pelle, suggerire skincare routine e offrire consulenze beauty personalizzate

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