Elastografia Epatica di IV Generazione e Intelligenza Artificiale | ad Artemisialab Analisys una nuova frontiera per la diagnosi precoce delle malattie del fegato

Il centro Artemisialab Analisys di Roma ha annunciato l’avvio di un nuovo protocollo che combina l’uso dell’elastografia epatica di quarta generazione con sistemi di intelligenza artificiale. Questa tecnologia permette di valutare in modo più preciso e rapido le condizioni del fegato, facilitando diagnosi precoci di malattie epatiche. La combinazione di strumenti avanzati rappresenta una novità nel settore medico e mira a migliorare l’efficacia delle analisi cliniche.

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Il centro Artemisialab Analisys di Roma annuncia la piena operativita? di un protocollo dedicato di Elastografia Epatica di IV Generazione, la piu? avanzata metodica ecografica oggi disponibile per la valutazione non invasiva, quantitativa e simultanea delle tre principali alterazioni del fegato: steatosi (accumulo di grasso), fibrosi (irrigidimento) e infiammazione. L'esame e? eseguito personalmente dal Prof. Francesco Pignataro, fra i pionieri italiani della metodica, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Intelligenza Artificiale del Consorzio Universitario Humanitas e Direttore del Master in Ecografia Clinica dell'Universita? San Raffaele.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Elastografia Epatica di IV Generazione e Intelligenza Artificiale: ad Artemisialab Analisys una nuova frontiera per la diagnosi precoce delle malattie del fegato Notizie correlate Malattie del fegato, al Policlinico di Milano un modello unico per la diagnosi precoce: al via la campagna ‘Basta una goccia’Milano, 7 maggio 2026 – Un approccio innovativo, oggi unico in Italia, che trasforma una semplice goccia di sangue già disponibile in un’opportunità... Tumori e diagnosi precoce: ora l’intelligenza artificiale sa che ti ammalerai prima del medicoIn un corridoio silenzioso di Humanitas Mater Domini a Castellanza o nelle sale della Breast Unit di Milano, un server elabora migliaia di... Contenuti di approfondimento Elastografia Epatica di IV Generazione e Intelligenza Artificiale: ad Artemisialab Analisys una nuova frontiera per la diagnosi precoce delle malattie del fegatoIl centro Artemisialab Analisys di Roma annuncia la piena operatività di un protocollo dedicato di Elastografia Epatica di IV Generazione, la più ... iltempo.it Elastografia epaticaGentile signora, innanzitutto, grazie per la sua fiducia. Mi permetto comunque di consigliarle di rivolgersi alla sua diabetologa, che saprà interpretare questi dati contestualizzandoli nella sua ... corriere.it