Durante la settimana della Haute Couture a Parigi, le temperature sono aumentate notevolmente, rendendo la città particolarmente calda. Le star presenti in occasione dell'evento devono affrontare l’afa, con temperature che si sono spinte verso valori elevati. Jennifer Lopez ha adottato una strategia di abbigliamento con un semiraccolto, probabilmente per gestire meglio il caldo. La città si presenta come una fornace all’aperto, costringendo le celebrità a trovare soluzioni pratiche per resistere alle alte temperature.

P arigi è sempre Parigi, ma in questi giorni richiede soprattutto un’ottima strategia beauty di resistenza termica. Con la colonnina di mercurio che oscilla pericolosamente verso l’alto, le numerose star arrivate in città per la Haute Couture Week devono fare i conti con un clima da bollino rosso. In questa maratona sotto il sole cocente, Jennifer Lopez domina la situazione, con un repertorio di acconciature capaci di sfidare l’afa senza rassegnarsi alla solita coda di cavallo d’ordinanza. Jennifer Lopez senza trucco e appena sveglia regala la migliore lezione di bellezza X JLo impeccabile alla (caldissima) Couture Week. L’Europa è avvolta nella morsa incandescente dell’anticiclone e la Ville Lumière sta registrando picchi di caldo da record storico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con Parigi trasformata in una splendida fornace a cielo aperto per la Haute Couture, Jennifer Lopez si conferma la regina indiscussa della resistenza termica. Il suo asso nella manica contro l'afa? Un semiraccolto strategico dai due volti

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