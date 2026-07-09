Michele Mari è il vincitore dell’ottantesima edizione del Premio Strega. Il suo romanzo I convitati di pietra, edito da Einaudi, ha totalizzato 190 voti, trionfando nel corso della cerimonia che per la prima volta si è svolta in piazza del Campidoglio, a Roma. Il riconoscimento è stato consegnato all’autore da Andrea D’Angelo, vicepresidente di Strega Alberti Benevento: «Non sorrido quindi mi sottraggo perché ne verrebbe fuori un ghigno, un ictus poco adatto all’occasione. Sono molto emozionato, sono molto contento», ha detto Michele Mari ritirando il premio. Michele Mari vince il Premio Strega: gli altri finalisti. Lo scrittore milanese, 70 anni, era stato già dato come favorito alla vigilia e ha superato gli altri cinque scrittori arrivati in finale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con il romanzo "I convitati di pietra" Michele Mari è il vincitore dell'ottantesima edizione del Premio Strega. La trama del libro

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Michele Mari con il suo romanzo I convitati di pietra è vincitore del Premio Strega Giovani 2026

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