Comunicato Stampa | Seconda commissione licenzia disposizioni per sostenere priorità Housing
La Seconda commissione consiliare permanente ha approvato nuove disposizioni mirate a sostenere il settore dell’ housing. La decisione riguarda specifiche misure per favorire interventi e investimenti nel settore immobiliare e abitativo. La delibera è stata licenziata durante una riunione dedicata alla discussione di questioni relative a territorio e infrastrutture. Nessun dettaglio sui contenuti specifici o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.
La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), acquisito il parere di competenza della Prima commissione, ha approvato, a maggioranza, il Progetto di legge n. 72 della Giunta regionale "Disposizioni dirette a sostenere la priorità Housing". Inoltre, dopo aver acquisito il parere della Prima commissione, è stato definitivamente licenziato per l'esame dell'Aula, a maggioranza, il Testo unificato per contrastare l'occupazione e l'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il Pdl n. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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