Comunicato Stampa | Seconda commissione licenzia disposizioni per sostenere priorità Housing

Notizia in breve

La Seconda commissione consiliare permanente ha approvato nuove disposizioni mirate a sostenere il settore dell’ housing. La decisione riguarda specifiche misure per favorire interventi e investimenti nel settore immobiliare e abitativo. La delibera è stata licenziata durante una riunione dedicata alla discussione di questioni relative a territorio e infrastrutture. Nessun dettaglio sui contenuti specifici o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.