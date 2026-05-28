Comunicato Stampa | Seconda commissione Social Housing contrasto all' occupazione abusiva alloggi erp

Da iltempo.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La seconda commissione ha approvato misure per contrastare l’occupazione abusiva di alloggi ERP. La Giunta regionale dovrà stabilire i criteri per intervenire su queste situazioni. La legge prevede interventi mirati per tutelare le case popolari e prevenire occupazioni non autorizzate. Le norme sono destinate a rafforzare le azioni di prevenzione e di intervento rapido, con l’obiettivo di tutelare i diritti degli assegnatari e garantire la disponibilità degli alloggi pubblici.

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    (Arv) Venezia, 28 maggio 2026 Previsti in capo alla Giunta regionale, la fissazione dei criteri e dei requisiti degli interventi di Housing, comprese le iniziative volte a favorire l'accesso all'abitazione a canone calmierato da parte di particolari categorie di soggetti e nuclei familiari, la cui capacità economica non consente loro di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e non permette, tuttavia, di sostenere un canone di locazione al prezzo del mercato abitativo privato, individuando quali destinatari prioritari di tali interventi gli operatori del sistema sanitario e socio-sanitario che prestano servizio in aziende ed enti del servizio sanitario regionale e nelle IPAB. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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