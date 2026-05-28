Comunicato Stampa | Seconda commissione Social Housing contrasto all' occupazione abusiva alloggi erp

Notizia in breve

La seconda commissione ha approvato misure per contrastare l’occupazione abusiva di alloggi ERP. La Giunta regionale dovrà stabilire i criteri per intervenire su queste situazioni. La legge prevede interventi mirati per tutelare le case popolari e prevenire occupazioni non autorizzate. Le norme sono destinate a rafforzare le azioni di prevenzione e di intervento rapido, con l’obiettivo di tutelare i diritti degli assegnatari e garantire la disponibilità degli alloggi pubblici.