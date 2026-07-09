Comunicato Stampa | In Cibum premia il talento dei giovani | assegnate le borse di studio per la summer school

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state consegnate le borse di studio per la summer school dedicata ai giovani talenti. Le borse coprono i costi di partecipazione e sono state assegnate a studenti selezionati attraverso un bando. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’organizzazione e dei partecipanti. I destinatari provengono da diverse regioni e si sono distinti per il merito nel loro percorso formativo. Le borse di studio mirano a sostenere la formazione dei giovani in ambito culturale.

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