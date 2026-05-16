Sanza Summer School | al via il bando per 20 borse di studio da mille euro
È stato pubblicato il bando per la terza edizione della Sanza Summer School, un percorso formativo che si svolgerà a Sanza dal 15 al 27 giugno 2026. L'iniziativa si focalizza sul tema “Il patrimonio culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità”. Sono disponibili venti borse di studio da mille euro ciascuna, destinate a partecipanti interessati a approfondire le tematiche legate alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per una data specifica.
Tempo di lettura: 2 minuti Pubblicato il bando per la III edizione della Sanza Summer School, il percorso formativo dedicato al tema “ Il patrimonio culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità ”, in programma a Sanza dal 15 al 27 giugno 2026. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, partner dell’Accordo di collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Sanza per l’attuazione del progetto pilota “ Sanza. Il borgo dell’accoglienza ”. Per l’anno accademico 20252026 è indetta una selezione, per titoli e colloquio, finalizzata all’assegnazione di 20 borse di studio del valore di 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Campania: https://regione.campania.it/.../sanza-summer-school-20... facebook
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