Sanza Summer School | al via il bando per 20 borse di studio da mille euro

È stato pubblicato il bando per la terza edizione della Sanza Summer School, un percorso formativo che si svolgerà a Sanza dal 15 al 27 giugno 2026. L'iniziativa si focalizza sul tema “Il patrimonio culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità”. Sono disponibili venti borse di studio da mille euro ciascuna, destinate a partecipanti interessati a approfondire le tematiche legate alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per una data specifica.

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