Il Gruppo Rekeep ha assegnato 438 borse di studio a studenti, per un totale di 246.600 euro. L'iniziativa si rivolge a giovani meritevoli, con l’obiettivo di sostenere il loro percorso formativo. Le borse di studio sono state distribuite in diverse regioni e coprono vari ambiti di studio. La selezione si basa su criteri di merito e rendimento scolastico. L'assegnazione si inserisce in un progetto di sostegno all'educazione e alla crescita professionale.

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell'integrated facility management, rinnova anche quest'anno il proprio impegno per la promozione del talento individuale e della solidarietà intergenerazionale con la XVI edizione di KeepCare School, l'iniziativa dedicata alle figlie e ai figli dei dipendenti del Gruppo che, ogni anno, attraverso l'assegnazione di borse di studio basata esclusivamente sul merito, sostiene i migliori studenti e le migliori studentesse d'Italia. Per questa edizione sono stati assegnati ben 438 riconoscimenti, per un importo complessivo pari a 246.600 euro, suddivisi in 319 borse di studio del valore di 400 euro destinate a studentesse e studenti delle scuole superiori, e in 119 borse da 1000 euro, rivolte invece agli universitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gruppo Rekeep premia il talento dei migliori studenti, assegnate 438 borse di studio per 246.600 euro

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