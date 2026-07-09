como obiettivo sanchez nuova difesa per fabregas

Yan Couto è un nuovo giocatore del Como. I lariani hanno trovato l’accordo per l’esterno difensivo destro del Borussia Dortmund: prestito annuale con diritto di riscatto a 20 milioni, da esercitare entro il 30 giugno 2027. La pista con i gialloneri si era raffreddata, ma poi si è chiusa in positivo. Il giocatore oggi sarà a Como per effettuare le visite mediche. Couto era il rinforzo per il salto di qualità che Fabregas attendeva, dopo le diciannove partite disputate in Bundesliga con due reti e le sette in Champions League con un gol. L’arrivo del nuovo innesto mette sul mercato gli altri due esterni destri del Como, Van Der Brempt nelle mire del Sassuolo e Vojvoda (c’è il Cagliari). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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