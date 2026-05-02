LIVE Dalle 18 Como-Napoli | Fabregas con Douvikas dal 1' Conte sceglie Beukema in difesa
Alle 18 si gioca la partita tra Como e Napoli, con Fabregas e Douvikas titolari fin dall'inizio. L'allenatore del Como ha deciso di schierare Beukema in difesa, mentre il Napoli punta a consolidare il suo posto in Champions League. La sfida, che si svolge sul campo, coinvolge due squadre con obiettivi diversi e si preannuncia intensa. La partita viene trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi.
(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte. (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas. Il Napoli ha giocato contro il Como in 3 competizioni per un totale di 36 partite, ottenendo 22 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte. In totale 66 gol fatti e 27 gol subiti. La sfida tra Como e Napoli sarà visibile in esclusiva su Dazn tramite abbonamento oppure attraverso dispositivi compatibili come console PlayStation e Xbox, Timvision Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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