LIVE Dalle 18 Como-Napoli | Fabregas con Douvikas dal 1' Conte sceglie Beukema in difesa

Alle 18 si gioca la partita tra Como e Napoli, con Fabregas e Douvikas titolari fin dall'inizio. L'allenatore del Como ha deciso di schierare Beukema in difesa, mentre il Napoli punta a consolidare il suo posto in Champions League. La sfida, che si svolge sul campo, coinvolge due squadre con obiettivi diversi e si preannuncia intensa. La partita viene trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi.