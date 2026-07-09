A Como, un uomo di 46 anni è stato denunciato per porto ingiustificato di armi dopo aver scatenato preoccupazione tra i passanti. L’uomo, residente in Svizzera, è fuggito in una pizzeria nel tentativo di allontanarsi, ma è stato seguito e fermato dalla Polizia. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nello zaino due coltelli e un seghetto.

Una denuncia per porto ingiustificato di armi nella serata di ieri a Como. Un uomo di 46 anni, cittadino italiano residente in Svizzera e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di due coltelli a serramanico e di un seghetto pieghevole da potatura, dopo che una segnalazione aveva attirato l’attenzione degli agenti in servizio di controllo del territorio. La segnalazione e l’intervento delle Volanti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo le 21:00 di ieri. Un passante ha notato una coppia – un uomo e una donna, entrambi apparentemente sui trentacinque anni – aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate in viale Geno, nei pressi di Piazza Matteotti, a Como. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Como, insospettisce i passanti e scappa in pizzeria: la Polizia trova coltelli e seghetto nello zaino

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