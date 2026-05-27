Coltelli nello zaino due 17enni arrestati dai carabinieri di Riccione
Due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Riccione con l’accusa di aver portato coltelli nello zaino e di aver opposto resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella giornata del 27 maggio 2026. I militari hanno fermato i giovani durante un controllo e, durante le operazioni, sono stati trovati con armi da taglio. I due sono stati portati in caserma e sono in attesa di essere ascoltati.
Arezzo, 27 maggio 2026 – Due 17enni arrestati dai carabinieri della compagnia di Riccione, p er porto di armi e resistenza a pubblico ufficiale. I due giovani sono stati fermati nel corso dei controlli del fine settimana sul lungomare e alla stazione. Proprio alla stazione di Riccione i militari hanno controllato sabato pomeriggio un gruppo di giovani appena scesi da un treno proveniente da Bologna. Durante l'ispezione, uno dei ragazzi, un 17enne cittadino marocchino residente in provincia di Arezzo, si è mostrato subito agitato. Insospettiti i militari dell'Arma hanno approfondito la verifica perquisendo lo zaino del minorenne. Al suo interno è stato rinvenuto un passamontagna nero e occultato tra gli indumenti, un pugnale con lama fissa di 23 centimetri e dorso seghettato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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