coltelli nello zaino due 17enni arrestati dai carabinieri di riccione

Notizia in breve

Due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Riccione con l’accusa di aver portato coltelli nello zaino e di aver opposto resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella giornata del 27 maggio 2026. I militari hanno fermato i giovani durante un controllo e, durante le operazioni, sono stati trovati con armi da taglio. I due sono stati portati in caserma e sono in attesa di essere ascoltati.