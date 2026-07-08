Durante un controllo in via Carlo Cignani, nel quartiere Bolognina, una volante ha fermato un giovane tunisino. Alla vista dell’auto della polizia, ha cambiato strada cercando di allontanarsi. Nello zaino che portava, gli agenti hanno trovato 14 panetti di hashish e alcune dosi di cocaina. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un arresto in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Bolognina. Un giovane cittadino tunisino è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina, a seguito di un controllo effettuato nel pomeriggio di martedì 7 luglio nei pressi di via Carlo Cignani. Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di pattugliamento ordinario svolto dagli operatori del nuovo Presidio di Polizia di Bolognina. Gli agenti, impegnati in un controllo del territorio, hanno notato il comportamento sospetto di un giovane che, alla vista della volante, ha cambiato improvvisamente direzione e accelerato il passo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bologna, cambia strada alla vista della volante: la Polizia trova 14 panetti di hashish nello zaino

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