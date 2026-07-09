La commissione Covid ha convocato un ex capo del governo per un’audizione, ma quest’ultimo non ha risposto al telefono. Un membro della commissione ha spiegato di aver incluso il nome nella lista delle audizioni e di averlo chiamato senza successo. A sinistra, si afferma che in passato ci sono state difficoltà nel formare la commissione, con ostruzionismo e mancanza di indicazioni sui componenti, e ora si dice che non si vogliono più condurre indagini.

A sinistra «non volevano la commissione, hanno fatto ostruzionismo in aula, non indicavano i componenti, ora non vogliono le indagini». Sono queste le parole del senatore di FdI e presidente della Commissione Covid, Marco Lisei, che in un’intervista al Corriere della sera ha parlato dell’inchiesta parlamentare sulla gestione della pandemia e dell’atteggiamento dei partiti d’opposizione. E di Giuseppe Conte in particolare, il quale dice di voler essere audito ma poi non si mette in condizione di essere convocato: «Da due anni rifiuta di dimettersi. Oggi prendo atto che ha cambiato posizione, e quindi l’ho inserito nell’elenco degli auditi, l’ho fatto chiamare e per diverse volte non ha risposto al telefono». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Commissione Covid, Lisei: “Ho messo Conte nell’elenco delle audizioni e l’ho fatto chiamare, ma non risponde al telefono “

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Commissione Covid, Conte nel tranello della destra

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