Vergogna fuori! Campo largo caos al comizio | Conte preso di mira interviene la polizia

Notizia in breve

Durante il comizio a Napoli, un gruppo di contestatori ha rivolto insulti e gridato “Vergogna, fuori!” nei confronti di uno dei leader presenti. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e allontanare i manifestanti. La piazza, che doveva rappresentare il primo grande evento del campo largo progressista, è stata teatro di tensioni e caos. La manifestazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.