Vergogna fuori! Campo largo caos al comizio | Conte preso di mira interviene la polizia
Durante il comizio a Napoli, un gruppo di contestatori ha rivolto insulti e gridato “Vergogna, fuori!” nei confronti di uno dei leader presenti. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e allontanare i manifestanti. La piazza, che doveva rappresentare il primo grande evento del campo largo progressista, è stata teatro di tensioni e caos. La manifestazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza.
La piazza di Napoli si trasforma nel primo grande banco di prova per il campo largo progressista, ma l’evento unitario si rivela più complesso del previsto, tra l’esigenza di mostrare un fronte unito e le tensioni della contestazione locale. In piazza del Gesù si sono ritrovati i principali leader delle opposizioni, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, per la manifestazione intitolata Al lavoro per cambiare l’Italia. L’obiettivo della serata era lanciare una proposta politica coordinata per costruire l’alternativa al governo Meloni, ma la piazza partenopea ha subito evidenziato le storiche frammentazioni e le pressioni sociali del territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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