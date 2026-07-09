Come ti cucino le notizie politiche
Un politico è stato arrestato durante un'operazione della polizia. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'irruzione in un'abitazione e portato via diverse persone. Sono stati sequestrati documenti e denaro contante. L'operazione ha coinvolto più agenti e si è svolta in un quartiere residenziale. Nessuno è rimasto ferito durante le attività. La notizia si aggiunge a una serie di indagini in corso sulla stessa figura.
Tutti conoscono la differenza fra un pasto gourmet e un panino anche se non è detto che un piatto “stellato” sia migliore di una pagnotta con la mortadella, ma non c’è dubbio che l’attenzione per le materie prime, le modalità di cottura e l’ormai inevitabile impiattamento richiedano molto più tempo e cura dell’affettare un pezzo di pane e imbottirlo con un derivato del suino. La metafora la utilizziamo impropriamente per i TG che ormai costantemente utilizzano il “panino”, nel gergo giornalistico la modalità con la quale vengono spesso fornite le notizie di argomento politico, attraverso le interviste. In particolare le “due fette di pane”,... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
CROZZA , MELONI SUL VOTO DEI FUORI SEDE
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