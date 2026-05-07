google ora ti fa scegliere aggiungi ilnapolista alle tue fonti di notizie

Google ha introdotto una nuova funzione chiamata «Fonti Preferite», che permette agli utenti di selezionare le testate di notizie che desiderano seguire. Da oggi, chi sceglie questa opzione può decidere quali fonti preferisce vedere più frequentemente nei risultati di ricerca e nella sezione Google News denominata «Dalle tue fonti». Tra le testate disponibili c’è anche ilNapolista, che può essere aggiunto come fonte preferita.

Google ha cambiato le regole. Da oggi potete scegliere voi da chi volete leggere le notizie. Si chiama «Fonti Preferite»: selezionate le testate che vi interessano e i loro articoli compariranno più spesso nei risultati di ricerca e su Google News, nella sezione dedicata «Dalle tue fonti». Come aggiungere ilNapolista alle fonti preferite di Google. Un click. Non è un modo di dire, è letteralmente un click: https:www.google.compreferencessource?q=ilnapolista.it Aprite il link, spuntate la casella accanto a « il Napolista», fine. Non serve scaricare nulla, non serve registrarsi, non serve pagare. Da quel momento Google saprà che volete leggerci e ci mostrerà più spesso tra le notizie principali.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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