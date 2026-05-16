Le lettere scritte dalla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, indirizzate ad Alberto Stasi in carcere, sono state consegnate ai pubblici ministeri. La prima missiva risale al 16 dicembre 2018, mentre la seconda è datata 31 gennaio 2019. In entrambe, la donna si rivolge direttamente a Stasi, commentando il suo aspetto e chiedendo di sottoporsi a una visita oculistica. L’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ha portato a questa corrispondenza tra la madre di Sempio e l’imputato.

La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, ha scritto due lettere ad Alberto Stasi in carcere per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia), la prima il 16 dicembre 2018, l’altra il 31 gennaio 2019. I testi sono stati visionati ieri durante “Ore 14 Sera”, condotto da Milo Infante su Rai 2. Nella prima lettera la donna scrive che “negli anni ho lavorato come vigilatrice penitenziaria presso il carcere di Voghera, in molte celle c’era un cartello con scritto ‘con i soldi e l’amicizia lo metti in cu*o alla giustizia ‘. Quanto è vero. La mia famiglia pagherà per anni per qualcosa di ingiusto, mio figlio è innocente. Ci siamo riempiti di debiti per pagare gli avvocati, ci avete rovinati ”, scrive la mamma di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le lettere della mamma di Sempio a Stasi: “Non ti insulto, ti basta guardarti allo specchio. Tua mamma ti vede innocente? Faccia una visita oculistica”

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Garlasco, madre Sempio scrive a Stasi: «Non ti insulto, ti basta guardarti allo specchio la mattina»

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