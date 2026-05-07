Recentemente è stato individuato un limite dell’intelligenza artificiale: nel risolvere i cruciverba, il sistema si blocca e non riesce a trovare soluzioni. Nonostante le sue capacità di affrontare molte attività complesse, questa specifica sfida evidenzia un'area in cui l’IA fatica a funzionare correttamente. La scoperta mette in luce i suoi punti deboli, anche in settori apparentemente semplici come l’enigmistica.

L’ Intelligenza artificiale, si sa, è ormai in grado di svolgere quasi tutto. Ma c’è un ambito in cui continua a mostrare difficoltà: l’enigmistica. Cruciverba, giochi di parole e rebus mettono in crisi molti sistemi perché richiedono qualcosa che va oltre la semplice applicazione di regole. Secondo quanto riportato da Focus, innfatti, gli algoritmi funzionano benissimo quando devono seguire norme ben precise. Il problema nasce quando le regole si mescolano con l’intuito. In un cruciverba, per esempio, ogni parola deve incastrarsi con le altre, creando una rete di vincoli che richiede non solo correttezza, ma anche flessibilità mentale. Un essere umano “aggiusta il tiro”, prova, sbaglia e intuisce.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperto il “punto debole” dell’intelligenza artificiale: “Non sa risolvere i cruciverba, va completamente in tilt. Ecco perché”

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