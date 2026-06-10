A Milano 100mila case di privati sono sfitte | il Comune pronto ad acquistarle per affittarle a canone calmierato

Da ilgiorno.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, 100mila case di privati sono vuote. Il Comune ha annunciato di volerle acquistare per affittarle a canone calmierato. La proposta mira a rispondere alla crisi abitativa e al caro affitti che colpiscono la città. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma l’intenzione è di intervenire sul patrimonio immobiliare privato per aumentare l’offerta di alloggi a prezzi accessibili. La proposta si inserisce in un contesto di emergenza abitativa in città.

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Milano, 10 giugno 2026 –  Soluzioni dal sapore quasi straordinario all’emergenza abitativa e al caro affitti a Milano. Il Comune è infatti pronto ad acquistare edifici residenziali sul mercato, sia da enti pubblici sia da soggetti privati, per assegnare le abitazioni in locazione a canone calmierato a cittadini con limiti di reddito. L'operazione, inserita nel Piano straordinario per la Casa accessibile, prende avvio con la pubblicazione di due bandi: uno rivolto ad altri enti pubblici, proprietari di immobili sul territorio comunale, l'altro a soggetti privati. Una manifestazione di protesta sull’emergenza casa Foto d’archivio Gli edifici... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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