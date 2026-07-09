Come la camicia bianca di Deva Cassel è diventata iconica ma è un accessorio del suo look a soprendere

Durante la sfilata Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026-2027 nei giardini del Musée Rodin, un dettaglio ha catturato l’attenzione: un accessorio indossato da una modella ha rubato la scena. La camicia bianca di Deva Cassel è diventata iconica, ma è stato un particolare del suo look, non il capo stesso, a sorprendere gli spettatori. L’evento si è svolto in un contesto di grande attenzione all’estetica e alla cura dei dettagli.

Nei giardini del Musée Rodin di Parigi, durante la sfilata Dior Haute Couture Autunno-Inverno 20262027, si è consumato uno di quei momenti di stile che meritano di essere raccontati. Deva Cassel, seduta in prima fila, ha dimostrato ancora una volta che l’eleganza non ha bisogno di gridare per farsi notare. Il suo look, costruito attorno a elementi essenziali ma perfettamente orchestrati, è diventato un manifesto di sensualità contemporanea. La protagonista assoluta dell’outfit era una camicia bianca dal taglio leggermente maschile: colletto alto e strutturato, spalle pulite, maniche arrotolate fino ai gomiti. Il tessuto, compatto e luminoso, manteneva la forma senza risultare rigido, mentre la costruzione asciutta del capo rendeva ancora più interessante il gesto di lasciarlo aperto sul davanti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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