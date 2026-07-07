Durante la sfilata Dior Haute Couture Autunno-Inverno 2026-2027, tenutasi ai giardini del Musée Rodin di Parigi, la modella e attrice ha indossato una camicia bianca sbottonata che ha attirato l'attenzione. La sua presenza in passerella ha mostrato un’eleganza naturale, con un look semplice ma d’effetto. La figura ricorda quella della madre, nota attrice, e la sua interpretazione ha evidenziato una sensualità discreta.

Al front row della sfilata Dior Haute Couture Autunno-Inverno 20262027, nei giardini del Musée Rodin di Parigi, la modella e attrice Deva Cassel ha portato in scena una sensualità sottile, composta eppure impossibile da ignorare. Il suo look era costruito attorno a pochi elementi, tutti molto precisi. Niente abito da principessa, nessuna ricerca dell’effetto a tutti i costi. In fondo, è anche questo il dettaglio che avvicina sempre di più Deva Cassel alla mamma Monica Bellucci: non una somiglianza da copertina o un paragone automatico, ma una certa capacità di rendere sensuali le cose più semplici. Deva Cassel da Dior, la camicia bianca diventa un look da front row. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Deva Cassel sempre più come mamma Monica: basta una camicia bianca sbottonata per essere sensuale

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