Il ventaglio si conferma come accessorio molto richiesto per l’estate, apparendo in occasioni come sfilate di moda e tra le celebrity. È considerato elegante e pratico, usato come dettaglio di stile da figure pubbliche e nei eventi di stagione. La sua presenza nei look estivi si sta rafforzando, passando dall’essere un oggetto tradizionale a un elemento di tendenza attuale.

C’è un accessorio che, stagione dopo stagione, sta riconquistando un posto d’onore nel guardaroba estivo. Elegante, raffinato e incredibilmente funzionale, il ventaglio abbandona definitivamente l’immagine di semplice oggetto d’altri tempi per diventare uno dei dettagli più desiderati del momento. Complice il ritorno di un’estetica rétro, l’interesse crescente per gli accessori capaci di raccontare una storia e le temperature sempre più elevate, il ventaglio si impone come il complemento perfetto per affrontare il caldo con stile. Dalle sfilate Haute Couture ai red carpet internazionali, questo piccolo accessorio si trasforma in un elemento capace di completare un outfit, aggiungendo carattere, teatralità e un fascino senza tempo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il ventaglio è il grande protagonista dell'estate. Da Deva Cassel alla sfilata Dior a Carla Bruni, ecco come indossare l'accessorio più chic

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