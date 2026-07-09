come internet ha smesso di liberare le persone e ha iniziato a controllarle

Nel gennaio del 2011, durante le proteste in piazza Tahrir al Cairo, un uomo sollevò un cartello scritto a mano con la frase: «Facebook: contro ogni ingiustizia». Quell’immagine è diventata simbolo di come i social media fossero usati come strumento di protesta e di lotta contro le ingiustizie, segnando un momento storico nel ruolo di internet nei movimenti sociali. Da allora, si è assistito a un cambiamento nel rapporto tra utenti e piattaforme online.

Nel gennaio del 2011, da qualche parte tra la folla assiepata in piazza Tahrir, al Cairo, un uomo sollevò un cartello scritto a mano. C’era scritto: «Facebook: contro ogni ingiustizia». Probabilmente non pensava di stare prendendo posizione sulla politica tecnologica. Stava prendendo posizione contro Hosni Mubarak, il dittatore che, nel giro di poche settimane, sarebbe stato costretto a lasciare il potere, anche perché strumenti come Facebook avevano dato agli egiziani un modo per coordinarsi, organizzarsi e ritrovarsi mentre i media controllati dallo Stato cercavano di convincerli che fossero soli. Quattordici anni dopo, quasi nello stesso... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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