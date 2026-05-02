Francesco Mandelli ha dichiarato di aver smesso di cercare il successo e di aver iniziato a seguire altri obiettivi. Recentemente, si è espresso in questi termini mentre si trovava fuori da un bar in Porta Venezia, a Milano. Le sue parole riguardano un cambiamento nel suo modo di vedere la vita e il successo, che per lui non sono più prioritari. La sua frase più recente mette in discussione l’idea di successo come meta principale.

«Il successo è un errore. La vita è un gioco». Francesco Mandelli oggi parla così, fuori da un bar in Porta Venezia, a Milano. Senza ansia da prestazione, senza bisogno di legittimarsi. È una conversazione che parte da LOL e finisce molto più lontano — nel lavoro, nella famiglia, nella musica, in una specie di filosofia quotidiana — ma resta sempre agganciata a un’idea precisa: non puoi progettare davvero quello che conta. Puoi solo metterti nella condizione giusta perché succeda. E c’è una linea abbastanza chiara che separa la sua partecipazione alla sesta edizione di LOL - Chi ride è fuori da tutto quello che viene prima nella sua carriera. Non perché sia il progetto più importante — non lo è — ma perché è uno di quelli che arrivano quando hai già capito una cosa fondamentale: non devi più dimostrare niente a nessuno.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Francesco Mandelli ha smesso di inseguire il successo (e ha iniziato a inseguire altro)

Notizie correlate

Eccellenza, il dg dei ducali esulta dopo il successo nel derby. Santi: "Playoff da inseguire, ma l’Urbino ha già vinto»Il derby Fermignanese-Urbino ha visto gioire gli ospiti che ora, terzi in classifica possono alimentare delle flebili speranze di cogliere i playoff.

Itto, da Amici alla viralità con Buonasera signorina: “Ho smesso di inseguire quello che dovevo volere”Ci sono momenti in cui la vita ti mette davanti a una domanda semplice e spietata: sei felice? Non se stai andando bene, non se stai crescendo, non...

Altri aggiornamenti

Francesco Mandelli, l'amore a prima vista con Luisa, la figlia Giovanna, Fabrizio Biggio e I soliti idioti: «Nongiovane? A 47 anni oggi sono nonvecchio»Francesco Mandelli arriva a «LOL: Chi ride è fuori 6» da concorrente, in un cast che mescola comicità molto diverse. La sesta stagione debutta su Prime Video il ... leggo.it

Mandelli: Dormivo in terra a casa di Biggio. Grazie a un prete ho scoperto che facevo riderePiù di 25 anni di carriera dal debutto come non giovane a Mtv, l’incontro con Andrea Pezzi, Fabrizio Biggio, il successo del suo film Cena di classe e ora la sesta edizione di Lol ... msn.com