La WWE ha modificato il proprio approccio narrativo, passando dalla semplice creazione di storie alla loro vera e propria produzione. Durante una riunione creativa, è stato deciso di adottare un metodo più strutturato e pianificato, che coinvolge sceneggiature e trama sviluppata in modo dettagliato. Questa svolta ha portato a un cambiamento evidente nel modo in cui vengono presentati gli eventi, con un attenzione maggiore alla costruzione di narrazioni predefinite.

Partiamo dal fatto, perché il fatto è già abbastanza grottesco da solo. Nella riunione creativa del settembre 2025, Triple H ha presentato al suo team di scrittori e produttori Cyrus Kowsari, nuovo Senior Director of Creative Strategy, con un mandato esplicito: guidare la transizione della WWE verso lo storytelling basato sull’intelligenza artificiale e integrare l’IA nei servizi creativi. Ha definito il cambiamento “inevitabile”. Inevitabile. La parola scelta da un uomo che gestisce un prodotto costruito interamente sulla capacità umana di raccontare storie, fingere emozioni, e convincere centomila persone che quello che stanno guardando è reale abbastanza da far piangere.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - La WWE ha smesso di raccontare storie, ha iniziato a generarle

Il VOLTO della WWE - G.O.A.T., la LEGGENDARIA STORIA di JOHN CENA - PARTE 1 DOCUMENTARIO

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