Come inizia l’Odissea – Trailer

Da ilpost.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 16 luglio esce Come inizia l’Odissea, una via di mezzo fra un podcast e un audiolibro, prodotto dal Post e scritto e raccontato da Luca Misculin. I personaggi, le trame, ma anche le traduzioni e il contesto in cui è stata immaginata e tramandata l’Odissea affascinano da secoli milioni di lettori, ma ora che stiamo per entrare in un periodo in cui ne parleremo molto, grazie a un’attesissima trasposizione cinematografica di Christopher Nolan, conviene avere qualche strumento in più per provare a capirla e godercela meglio. In Come inizia l’Odissea lo faremo leggendo e commentando il primo libro dell’Odissea, che è una specie di grande teaser dell’opera, insieme al giornalista del Post Luca Misculin. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Inizia l'ODISSEA: dalla partenza alla minaccia di POLIFEMO

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