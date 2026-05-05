Nella notte americana Christopher Nolan ha lanciato un nuovo spettacolare trailer di Odissea incentrato sui nemici che Matt Damon deve affrontare per riconquistare il trono di Itaca. Ulisse lotta contro tutto e tutti per fare ritorno a Itaca nel nuovo trailer di Odissea, lanciato da Christopher Nolan in persona durante il Late Show con Stephen Colbert. A giudicare dal nuovo sguardo all'epopea, le sequenze di combattimento e gli effetti speciali si confermano epocali mentre trapela l'intensa recitazione delle star nei panni degli eroi e villain omerici. Distribuito da Universal Pictures, Odissea uscirà nelle sale italiane il 16 luglio e il nuovo trailer non può che alimentare ulteriormente l'hype, già alle stelle, per il nuovo progetto offrendo uno sguardo ravvicinato al lungo, tormentato e fantastico viaggio di ritorno .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea: largo a Robert Pattinson e ai Ciclopi, il nuovo trailer svela i villain

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