Come il regime iraniano è riuscito a resistere a Donald Trump

Il 28 febbraio 2026, gli Stati Uniti, in collaborazione con Israele, hanno avviato una serie di attacchi aerei contro l’Iran. Questa operazione rappresenta un cambiamento significativo nella politica americana verso il paese, segnando una escalation militare senza precedenti. La decisione è stata presa dopo un periodo di tensione crescente tra le due parti. Non sono stati forniti dettagli immediati sui danni o sulle conseguenze dell’attacco.

Il 28 febbraio 2026 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump compie una svolta senza precedenti nella politica di Washington verso l’Iran. Insieme a Israele, gli Stati Uniti lanciano una campagna di attacchi aerei contro la Repubblica islamica. L’obiettivo è duplice: rovesciare il regime e smantellare il programma nucleare iraniano. In quaranta giorni vengono sferrati 24mila attacchi che distruggono i centri di comando del paese. I principali leader del regime vengono uccisi e Washington rivendica una vittoria decisiva. Ma quattro mesi dopo il regime iraniano è ancora al potere, continua a rispondere agli attacchi e resta un interlocutore nei negoziati, smentendo le previsioni di una guerra lampo avanzate da Donald Trump e Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Cosa succede in Iran Il regime è a rischio, tra proteste, morti e lintervento degli USA di Trump

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