la cosa che trump non ha capito del regime iraniano

Il regime iraniano si basa su una lunga tradizione di resistenza e di ideologia che va oltre le semplici dichiarazioni pubbliche. Questa prospettiva si radica in una storia di conflitti e di opposizione, influenzando le decisioni e le politiche interne ed esterne del paese. La percezione di questa resistenza come un elemento centrale del sistema politico iraniano differisce notevolmente da come viene interpretata all’estero. Il presidente statunitense sembra non aver colto questa differenza fondamentale.

L'ideologia della resistenza è molto più profonda di quello che pensa il presidente statunitense, che continua a sbatterci contro La guerra degli Stati Uniti contro l’Iran può essere letta anche come una serie continua di incomprensioni del presidente statunitense Donald Trump sul regime iraniano. Trump negli ultimi mesi si è più volte illuso che le pressioni diplomatica, militare ed economica avrebbe costretto il regime a cedere e ad accettare le condizioni imposte dagli Stati Uniti. Fin da prima della guerra, Trump si era convinto che l’Iran non avrebbe mai chiuso lo stretto di Hormuz, perché l’impatto iniziale dei bombardamenti statunitensi sarebbe stato così forte da far crollare il regime in pochi giorni.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Cosa farà TRUMP con l'IRAN

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