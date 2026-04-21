Il confronto tra l’ex presidente e il regime iraniano si distingue per approcci contrastanti. Da un lato, l’ex presidente mira a ottenere risultati rapidi e preferisce usare la pressione come strategia principale. Dall’altro, il regime iraniano mostra una certa pazienza e si concentra su negoziati più lunghi e articolati. Questa differenza di atteggiamenti definisce le recenti dinamiche delle trattative tra le parti.

Il primo vuole risultati immediati e punta sulla forza, il secondo non ha fretta ed è interessato a ogni dettaglio: per ora è tutto fermo I negoziati fra Stati Uniti e Iran dovrebbero ricominciare tra martedì e mercoledì, anche se c’è molta confusione e non sappiamo se il regime iraniano sia disposto a partecipare. Già questo indica quanto le trattative siano complesse. Oltre alle richieste inconciliabili su molti temi, dal programma nucleare allo stretto di Hormuz, l’amministrazione statunitense e il regime iraniano hanno idee molto diverse anche su cosa sia un negoziato. Il presidente statunitense Donald Trump sembra intenderlo come un fastidioso passaggio obbligato verso un accordo suggerito o imposto da rapporti di forza.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump e il regime iraniano hanno un’idea molto diversa di negoziato

Trump: Talks in with Iran going “very well”

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