Un dibattito riguarda il modo di insegnare la legalità in un contesto in cui spesso chi aggira le regole non viene punito. Alcuni credono che il cambiamento sia possibile attraverso un percorso di crescita personale, che richiede impegno e sofferenza. La questione si concentra sulla possibilità di redimere chi ha commesso atti riprovevoli, con l’idea che anche chi si è comportato male possa, con il tempo, cambiare e adottare comportamenti più corretti.

Personalmente credo che le persone possano, con fatica e sofferenza, cambiare il loro modo di comportarsi e redimersi rispetto a aspetti riprovevoli della loro vita. Nel mio lavoro di psicoterapeuta ho assistito pazienti che sono riusciti a uscire da una vita costellata da reati o comportamenti disdicevoli. In tutti i casi presupposti necessari sono la sofferenza interiore, che porta alla messa in discussione dei propri valori di riferimento, e l’espiazione di una pena. Perché la persona non può cambiare senza pena e sofferenza? Semplicemente perché nel nostro inconscio senza l’espiazione e il senso di colpa trionferebbero le istanze pulsionali primitive che porterebbero, inevitabilmente, il soggetto a ripercorrere gli errori del passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come educare alla legalità se solo i furbi la fanno franca? Personalmente spero nella redenzione

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