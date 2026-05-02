No alla competizione esasperata no all’individualismo Solo la collaborazione la responsabilità la condivisione aiutano a crescere ragazze e ragazzi in grado di gestire i conflitti Nella vita quotidiana e in futuro nella società Ecco chi sta provando a educare alla pace Partendo da una regola d’oro

Una giornata dedicata all’educazione alla pace prende il via con il “cerchio del dialogo”, un momento in cui i bambini si riuniscono in cerchio per parlare di sé. L’obiettivo è promuovere valori come collaborazione, responsabilità e condivisione, evitando competizioni e individualismi esasperati. Questa iniziativa mira a insegnare ai più giovani come affrontare i conflitti, con l’intento di prepararli a vivere in una società più rispettosa e pacifica.

«P er educare alla pace, la giornata inizia con il “cerchio del dialogo”. Ci mettiamo in cerchio e i bambini parlano di sé. All’inizio non sono in grado di dare un nome alle emozioni. Poi, pian piano, iniziano a riconoscerle,a definirle e a rispettare quelle degli altri». Isabella Gallotta insegna in una prima classe della primaria all’Istituto Comprensivo Italo Calvino di Milano, capofila della rete di scuole Edumana «che cerca di costruire relazioni non violente e non prevaricanti attraverso la pratica quotidiana» continua.In classe, un cartellone enuncia la Regola d’oro:“Tratta gli altri come vuoi essere trattato tu”.«Ce l’hanno sempre davanti agli occhi».🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - No alla competizione esasperata, no all’individualismo. Solo la collaborazione, la responsabilità, la condivisione aiutano a crescere ragazze e ragazzi in grado di gestire i conflitti. Nella vita quotidiana e, in futuro, nella società. Ecco chi sta provando a educare alla pace. Partendo da una “regola d’oro” Notizie correlate La vita quotidiana nella Berlino di Hitler: così si indaga la zona grigia della responsabilità moraleE ora, per la rubrica Stop the Scroll!, riassunti commentati per chi non ha tempo da perdere, ma vuole approfondire lo stesso La vita quotidiana... Didacta Italia, Rondine e Regione Toscana: educare alla pace partendo dalla scuolaAlla Fortezza da Basso un incontro dedicato alla trasformazione dei conflitti e alla costruzione di relazioni positive tra studenti e docenti FIRENZE...