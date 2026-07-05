Circa duecento persone hanno partecipato a una camminata per la sicurezza organizzata da cittadini dopo episodi violenti nella zona. La protesta si è svolta pacificamente lungo le strade del paese. Durante l'evento è stata presentata la 'Carta di Vernio', un documento che punta a promuovere l’educazione alla legalità. Nessun incidente è stato segnalato e la manifestazione si è conclusa senza problemi.

Sono stati circa duecento i partecipanti alla camminata per la sicurezza organizzata da un gruppo di cittadini in seguito agli episodi violenti registrati due settimane fa a Vernio, alla Croce Rossa e davanti ad un ristorante, la goccia che ha fatto traboccare un vaso che da qualche anno si sta riempiendo di paura e di malumore da parte della cittadinanza. "Con questa manifestazione –ci ha spiegato una delle promotrici, Alessandra Poli, che venerdì sera ha chiuso la camminata illustrando la "Carta di Vernio" – abbiamo voluto mandare un chiaro segnale: anche i cittadini devono fare la loro parte, non basta lamentarsi sui social. E soprattutto dobbiamo viaggiare uniti, come abbiamo fatto in una camminata che è stata partecipata da persone di ogni età ed estrazione politica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In marcia pacificamente. E’ nata la ’Carta di Vernio’: "Per educare alla legalità"

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