Gattuso verso la Lazio Sarri va all' Atalanta E il Napoli tenta Max

Dopo la fine del campionato di Serie A, è iniziato il cambio di allenatori. Ieri pomeriggio, il presidente di una squadra ha annunciato l'ingaggio di Rino Gattuso, che si trasferirà alla Lazio. Nel frattempo, il tecnico dell'Atalanta ha lasciato la squadra per accettare la proposta di un'altra formazione. Il Napoli ha manifestato interesse per un allenatore in uscita, senza ancora ufficializzare nulla.

Con la fine del campionato di Serie A è scattato ufficialmente il valzer degli allenatori. Il primo ballo l'ha inaugurato ieri pomeriggio Claudio Lotito, che ha scelto di puntare sulla voglia di rivalsa di Rino Gattuso. Toccherà all'ex ct della nazionale italiana ereditare la panchina della Lazio che rimarrà nelle prossime ore ufficialmente vacante. Maurizio Sarri, infatti, sta per firmare la risoluzione del contratto col club biancoceleste nonostante un accordo in essere fino al 2028 (stipendio da 2,5 milioni all'anno più bonus). Dietro la scelta dell'allenatore toscano si cela infatti l'Atalanta, con la quale ha da giorni trovato l'accordo per subentrare a Raffaele Palladino, che non sarà confermato nonostante il settimo posto centrato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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